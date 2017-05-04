В Баку Porsche насмерть сбил молодую девушку
2017-05-04 11:32 | www.oxu.az | 3
В Баку автомобиль насмерть сбил молодую девушку.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, автомобиль марки Porsche с государственным номерным знаком 99-BS-999, управляемый жителем Баку Агали Фараджовым, сбил гражданку Грузии 24-летнюю Хаялу Мамедову.
Девушка скончалась на месте происшествия.
Хотя водитель и скрылся с места происшествия, однако впоследствии сотрудникам полиции удалось его задержать.
По факту ДТП проводится расследование.