В Баку Porsche насмерть сбил молодую девушку

2017-05-04 11:32 | www.oxu.az | 3

В Баку автомобиль насмерть сбил молодую девушку.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, автомобиль марки Porsche с государственным номерным знаком 99-BS-999, управляемый жителем Баку Агали Фараджовым, сбил гражданку Грузии 24-летнюю Хаялу Мамедову.

Девушка скончалась на месте происшествия.

Хотя водитель и скрылся с места происшествия, однако впоследствии сотрудникам полиции удалось его задержать.

По факту ДТП проводится расследование.

Э.А.

