Неизвестные разорвали экземпляры Корана в крымской мечети

2017-05-04 11:39 | www.oxu.az | 3

Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) сообщило об акте вандализма в мечети в городе Бахчисарай, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Неизвестные взломали дверь мечети, проникли в помещение, взяли с полок экземпляры Корана, разорвали их и пытались поджечь. Однако, увидев подъехавших на намаз мусульман, злоумышленники успели только разбросать порванные страницы по всему помещению мечети и скрыться в неизвестном направлении», - говорится в сообщении управления.

В полиции подтвердили факт вандализма, возбуждено уголовное дело.

Н.О.