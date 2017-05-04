Неизвестные разорвали экземпляры Корана в крымской мечети
2017-05-04 11:39 | www.oxu.az | 3
Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) сообщило об акте вандализма в мечети в городе Бахчисарай, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
«Неизвестные взломали дверь мечети, проникли в помещение, взяли с полок экземпляры Корана, разорвали их и пытались поджечь. Однако, увидев подъехавших на намаз мусульман, злоумышленники успели только разбросать порванные страницы по всему помещению мечети и скрыться в неизвестном направлении», - говорится в сообщении управления.
В полиции подтвердили факт вандализма, возбуждено уголовное дело.
Н.О.