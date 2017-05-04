Микаил Джаббаров: За последние два года 100 тысячам учителей подняли зарплату

2017-05-04 11:45 | www.oxu.az | 2

В последние годы качество общего образования динамически растет. Число учеников 9-х классов, получивших положительные оценки по всем экзаменационным предметам, увеличилось с 50,2% в 2012 году до 67,2% в 2016-м, за последние 4 года результаты экзаменов улучшились на 17 %.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров в интервью газете «Азербайджан».

Он отметил, что число получивших оценку «отлично» выросло с 7 % в 2015 году до 9,2 % в 2016-м:

«Удельный вес учеников 9-х классов, получивших соответствующую оценку на выпускных экзаменах по всем трем предметам, в 2016 году вырос на 2% по сравнению с 2015-м. Число учеников этих классов, получивших «отлично» по всем трем предметам, выросло с 6,8 до 8,8%».

Он также отметил, что за последние два года 100 тыс. учителей (70 % от общего количества учителей), прошедших диагностическую оценку, получили значительную надбавку к заработной плате.

З.Г.

