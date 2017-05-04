News Blaze: В ДНК азербайджанской нации лежит ген гармоничного сосуществования (ФОТО)

2017-05-04 11:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Когда вы приезжаете в Азербайджан, то довольно быстро убеждаетесь, что гармония и единство между людьми вполне возможны, пишет Нурит Гринджер в статье опубликованной изданием News Blaze.

В ДНК азербайджанской нации лежит ген гармоничного сосуществования, которым каждый азербайджанец гордится, пишет автор.

«Это тот, урок, который повторяли мне весь день члены трех монотеистических религий, составляющих ткань азербайджанского общества. Порядка 95 процентов из них являются мусульманами, остальные - евреи и христиане. Я закончила день озадаченная вопросом, почему это возможно в Азербайджане, а не где-либо еще?», - говорится в статье Гринджер, повествующей о ее поездке в Азербайджан.

По словам Хикмета Гаджиева, пресс-секретаря министерства иностранных дел, с которым встретилась автор статьи, внешняя политика Азербайджана многовекторна, и каждый житель Азербайджана гордится гармоничным обществом, в котором все существуют, вне зависимости от религии или убеждений.

«Мы находим взаимовыгодное партнерство для всех; Израиль, Иран, Россия и т. д. Наша внешняя политика - это наша внутренняя политика. Ее цель - наладить крепкое сотрудничество и принести процветание всем людям, стать центральным звеном, коридором, соединяющим Восток и Запад. Сегодня строится евразийская железная дорога, которая соединит Китай с Баку, Ираном, Грузией, Беларусью и Турцией в Европу», - сказал Гаджиев.

По словам Гаджиева, на протяжении всей истории Азербайджан был полем битвы между державами, и это была высокая цена, которую заплатили люди.

«Мы хотим говорить с банками, а не с танками. Наша стратегия - диверсификация нашей экономики», - приводятся слова Хикмета Гаджиева в статье.

По словам автора, встретившейся в Азербайджане, также и с еврейской общиной, азербайджанские евреи счастливы и живут в полной безопасности.

«Если вы опасаетесь посещать мусульманские страны, воспользуйтесь моим советом, моим руководством и приезжайте в Азербайджан. Все ваши предвзятые представления исчезнут в обществе нежных, вежливых и светских жителей этой страны», - пишет Нурит Гринджер.

(Автор: Эльмира Таривердиева)