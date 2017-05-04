В Баку пройдет Azerbaijan Fashion Week - осень-зима 2017/2018 (ФОТО)

2017-05-04 11:44 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 23 по 27 мая пройдет пятый сезон Azerbaijan Fashion Week - осень-зима 2017/2018, сообщили Trend Life организаторы.

Показы коллекций будут представлены на самых оригинальных площадках столицы Азербайджана – Музее каменной летописи, фешенебельном отеле Fairmont Baku, в новом здании-символе Баку - Flame Towers и на территории древней части Баку - Ичери шехер.

Главная цель организаторов Недели моды AFW – повышение интереса к национальным ценностям страны в том числе среди многочисленных гостей, традиционно посещающих это мероприятие в Баку.

Предыдущие сезоны Azerbaijan Fashion Week было высоко оценены такими международными изданиями как VOGUE, Elle, Buro 24/7, L’Officiel, TheNewYorkPostи пр.

Каждый день Недели моды будет ознаменован яркими показами азербайджанских и зарубежных дизайнеров, среди которых будут известные представители Франции, Казахстана, России, Беларуси, Грузии и Украины.

В рамках мероприятия также пройдет презентация новой организации AzerbaijanFashionCouncil, которая объединит деятелей индустрии моды, красоты, фэшн-ритейла, а также представителей финансового сектора, потенциальных инвесторов, и производителей товаров легкой и обрабатывающей промышленности. Помимо этого важного форума, пройдет ряд public-tallk с представителями модной индустрии.

Постоянный партнер Недели моды AFW, Collezione Italia Baku представит в рамках проекта Неделю Дизайна, в которой примут участие дизайнеры предметов интерьера, прикладного искусства и другие.

Традиционно будет работать шоурум AFW, где можно будет приобрести одежду из коллекций дизайнеров. Представители fashion-retail бизнеса смогут лично познакомиться с дизайнерами и договориться о заказах и сотрудничестве.

По традиции ежедневно будут проходить зажигательные вечеринки с участием дизайнеров, моделей, блогеров и ценителей моды. Afterparty AFW пройдут в заведениях Pasifico Lounge & Dining, Eleven, Floor Two, MAYA Mexican Restaurant & Bar, LaVida Tequila Bar, при поддержке портала VKLYBE.TV

Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришихер».

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии.

Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в стране и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров.

В мероприятии принимают участие международные эксперты модной индустрии, в том числе байеры модных розничных сетей и магазинов и представители глянцевых международных, а также местных изданий.

Заявки на участие в Azerbaijan Fashion Week в качестве спонсоров, дизайнеров и волонтеров принимаются по адресу: info@afw.az

(Автор: Вугар Иманов)