Жительница Колумбии из жадности съела девять тысяч долларов

2017-05-04 11:51 | www.oxu.az | 3

Жительница Колумбии проглотила 90 стодолларовых купюр, чтобы не делиться ими с бывшим гражданским мужем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила прокуратура департамента Сантандер.

28-летняя девушка съела девять тысяч долларов, нажитых во время совместной жизни. В итоге ей потребовалась помощь врачей, которые и извлекли необычный «обед».

Тем не менее, женщина посетовала, что в пригодном состоянии остались всего 5,7 тысячи долларов, а примерно треть денег успела «испортиться». В прокуратуре сообщили, что не имеют к ней претензий, поскольку деньги были получены законным путем от продажи ряда активов бывшей пары.

Н.О.