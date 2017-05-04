Президент провел встречи – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-05-04 11:54 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 мая принял президента Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера.





Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Затем глава государства принял верховного представителя ООН по Альянсу цивилизаций Насира Абдулазиза Аль-Насера.

10:16

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 мая принял заместителя генсека НАТО по общественным вопросам Таджана Илдеми.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента.

Н.О.

