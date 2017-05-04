Потенциал туристической отрасли Азербайджана представлен в Узбекистане (ФОТО)

2017-05-04 11:50 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Потенциал туристической отрасли Азербайджана был представлен в Ташкенте в ходе конференции «Туристическое образование: проблемы и перспективы», проведенной Ташкентским государственным экономическим университетом, сообщил Trend директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Ташкенте.

В работе конференции приняли участие представители госкомитета Узбекистана по развитию туризма, Азербайджанского культурного центра и ведущих турфирм Узбекистана.

Представительница Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева Кифаят Пирмамедова выступила с докладом об Университете туризма и менеджмента, входящего в структуру министерства культуры и туризма Азербайджана. В докладе было рассказано о туристическом образовании в Азербайджане, организованном в соответствии с мировыми стандартами, о процессе обучения в высших учебных заведениях и о достигнутых успехах в этой области.

Наряду с докладом был продемонстрирован видеофильм о потенциале туристической отрасли Азербайджана.

Директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Узбекистаном в области развития туристической отрасли, а также туристического образования.

Дипломат отметил, что в настоящее время в Азербайджане претворяются в жизнь большие инфраструктурные проекты в области туризма, преобразились города страны, и за последние годы увеличился поток туристов в Азербайджан.

Аббасов напомнил, что в рамках туристической выставки-ярмарки, состоявшейся в Ташкенте в начале апреля, был подписан меморандум о сотрудничестве между Ташкентским государственным экономическим университетом и Университетом туризма и менеджмента Азербайджана.

Согласно документу, участвующие вузы планируют активизировать двусторонние связи, включая организацию совместных конференций и семинаров по актуальным вопросам в области туристического образования, обмен научными изданиями, организацию совместных летних школ и, в будущем, проведение мероприятий по взаимообмену студентами.

В рамках конференции была организована выставка «Музей под открытым небом», где были представлены макеты наиболее известных архитектурных памятников Узбекистана и Азербайджана.

(Автор: Демир Азизов)