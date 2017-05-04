Водолазы начали поднимать секретную аппаратуру с затонувшего судна "Лиман"

2017-05-04 11:52 | www.trend.az | 3

Военные водолазы из РФ работают на месте затопления в Черном море разведывательного судна Черноморского флота (ЧФ) "Лиман", операция по поднятию секретной аппаратуры может занять от одной до двух недель, сообщил РИА Новости в четверг информированный военный источник.

Судно "Лиман" 27 апреля получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Всех моряков удалось спасти, они вернулись в Россию самолетом военно-транспортной авиации.

Ранее в Минобороны России заявили, что благодаря проявленному мужеству и грамотным действиям российского экипажа корабль, получивший пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения, оставался на плаву почти три часа. Все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем были эвакуированы на спасательные средства и доставлены на базу Черноморского флота.

"Работа военных водолазов началась через несколько дней после инцидента. Эти работы продолжаются и сейчас. В зависимости от погоды работа водолазов может продлиться неделю-другую", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в районе затопления "Лимана" находятся четыре судна ЧФ, в том числе килекторное судно КИЛ-158, судно для проведения испытаний специальных технических средств "Селигер", морской буксир СБ-739 и спасательное судно "Эпрон".

Ранее представитель Военно-морского флота сообщил РИА Новости о том, что планов по поднятию затонувшего "Лимана" нет.