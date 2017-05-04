В Баку появился дорожный мошенник – ВИДЕО

2017-05-04 12:07 | www.oxu.az | 3

В Баку появился мошенник, вымогающий деньги у водителей.

Как передает Oxu.Az, видео отправил Baku.Ws один из водителей.

На записи видно, как молодой человек 25-30 лет останавливает автомобили на Зыхском шоссе, говоря, что у него закончился бензин и нет денег. Многие водители смягчаются и дают ему деньги.

Снявший видео водитель предложил вместо денег купить мошеннику бензин. Молодой человек отказывается и уходит.

Представляем вам это видео:

И.Н.