АБР анонсировал два инструмента для поддержки бизнеса в странах Азии и Тихого океана

2017-05-04 12:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) анонсировал два инструмента по улучшению и мониторингу бизнес-среды в рамках государственно-частного партнерства в странах Азии и Тихого океана, говорится в четверг в сообщении банка.

Первым инструментом является Infrastructure Referee Program, в рамках которого АБР будет предоставлять независимые консультации для решения проблем, которые могут возникнуть у частного и государственного секторов в рамках реализации совместных проектов.

“Споры между частным и государственным секторами могут возникать во время тендерных процедур, переговоров, строительства и других случаев, что может привести к задержкам в реализации проектов или повышению их стоимости”, - сказал глава офиса АБР по государственно-частному партнерству Рьючи Кага на заседании Совета управляющих АБР в Иокогаме.

Вторым инструментом, как отметил Кага, является PPP Monitor - это серии публикаций, которые отслеживают развитие бизнес-среды в рамках государственно-частного партнерства в странах-членах банка.

По словам Кага, этот инструмент будет предоставлять специфическую для каждой страны информацию, которая будет иметь критическую для частного сектора роль, так как позволит принимать более взвешенные бизнес-решения.

Первое издание PPP Monitor охватит Бангладеш, Китай, Индонезию, Папуа-Новую Гвинею, Филиппины, Таиланд, Вьетнам и Казахстан. Как ожидается, будущие издания охватят больше стран.

АБР был учрежден в 1966 году и его членами являются 67 стран. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

(Автор: Азад Гасанли)

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