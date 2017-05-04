В Баку женщина, в дом который проник вор, бросилась со второго этажа

2017-05-04 12:18 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, сотрудники полиции незамедлительно подошли к месту происшествия и не позволили оставшимся двум женщинам броситься с балкона. Сотрудники полиции поднялись на второй этаж и поймали жителя Шабранского района Яшар Асадова, который пытался взломать дверь квартиры железной трубой. Он был передан в отделение полиции №22.

В ходе расследования было выяснено, что сбросившаяся с балкона женщина была жительницей Габалинского района Кёнуль Амирасланова, квартиру они снимала. К. Амирасланова была доставлена в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело.