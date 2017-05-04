Деятельность WhatsApp восстановлена после сбоя – ОБНОВЛЕНО
2017-05-04 12:12 | www.oxu.az | 3
Работа мессенджера WhatsApp была восстановлена после образовавшегося накануне сбоя.
Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на ТАСС.
«У нас было временное отключение, - говорится в полученном по электронной почте сообщении. - Сейчас наши сервисы восстановлены. Мы ценим ваше терпение». Причины произошедшего сбоя в WhatsApp не разъяснили.
Ранее американский сетевой ресурс The Verge, специализирующийся на новостях о технических новинках, сообщил, что неполадки продолжались примерно в течение двух часов. Согласно информации, представленной сервисом downdetector, отслеживающим популярные интернет-ресурсы, сбои имели место, в частности, в России, ряде стран СНГ, ЕС, США, Мексике, Бразилии, Индии, ЮАР.
WhatsApp - бесплатный сервис, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и поддерживающий голосовую связь. По собственным оценкам WhatsApp, ежемесячная аудитория сервиса превышает 1 млрд человек. В феврале 2014 года WhatsApp был приобретен американской компанией Facebook примерно за 20 млрд долларов.
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Пользователи во всем мире столкнулись с проблемами при отправке сообщений с помощью WhatsApp.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, в настоящее время работа мессенджера уже восстановлена.
«У нас было временное отключение. Сейчас наши сервисы восстановлены. Мы ценим ваше терпение» - отметили представители проекта.
Причины произошедшего сбоя на данный момент неизвестны.
WhatsApp — это приложение для смартфонов, которое позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, отправлять фотографии, аудиоролики и видео. Мессенджер появился 8 лет назад. В 2014 году его купил Facebook почти за 22 млрд долларов США. Проведенное в конце прошлого года исследование показало, что WhatsApp является самым популярным в мире приложением. Им пользуются более миллиарда человек.
Отметим, что сбой в работе мессенджера WhatsApp произошел минувшей ночью также в Азербайджане.
У.А.