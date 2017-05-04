Пекин накрыла пыльная буря – ФОТО

2017-05-04 12:17 | www.oxu.az | 3

Пыльная буря, пришедшая из соседней Монголии и автономной области Внутренняя Монголия, накрыла север Китая и столицу страны Пекин, передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС.

Допустимый уровень содержания пыли в воздухе значительно превышают допустимую норму.

Пыльная буря зависла над значительной частью северного Китая, в том числе над Пекином.

Власти рекомендуют жителям как можно реже выходить на улицу, а детям и пожилым людям вообще не покидать дома.

Официальные данные о качестве воздуха показывают значительное превышение лимитов, установленных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным пекинского агентства экомониторинга, концентрация мелких частиц в воздухе настолько велика (500 милиграмм на кубический метр при норме ВОЗ в 25), что делает воздух малопригодным для дыхания.

Н.О.