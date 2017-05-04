В ходе спецоперации ВС Турции 7 военнослужащих получили ранения
2017-05-04 12:05 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В ходе спецоперации, проводимой ВС Турции в районе Чукурджа в провинции Хаккари на юго-востоке страны, семеро военнослужащих получили ранения в результате перестрелки с террористами, сообщает в четверг сайт Генштаба турецких вооруженных сил.
В ходе спецоперации, обезврежены два боевика из террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК).
Раненые военнослужащие направлены в ближайшую клинику.
Отмечается, что ВВС Турции поддержали наземную операцию, применив самолет F-16 и вертолет «Кобра».
Спецоперация в районе продолжается.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.
РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Орхан Гулузаде)
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