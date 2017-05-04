Президент Афганистана отказался посетить Пакистан

2017-05-04 12:30 | www.oxu.az | 3

Президент Афганистана Ашраф Гани отклонил приглашение посетить с визитом Пакистан, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Я не поеду в Пакистан, пока Исламабад не передаст нам исполнителей терактов в Мазари-Шарифе, Американском университете Кабула и Кандагаре», - приводит слова Гани афганский телеканал Geo News.

В ходе встречи в Кабуле с одной из пакистанских делегаций глава Афганистана вновь потребовал от пакистанской стороны «конкретных мер против сохраняющегося присутствия на ее территории боевиков движения «Талибан».

Каких-либо комментариев со стороны гражданского руководства и военного командования Пакистана пока не последовало. Исламабад также обвиняет Афганистан в том, что именно с его территории готовились и осуществлялись недавние резонансные террористические атаки в Пакистане.

Н.О.