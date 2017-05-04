В Китае создадут аналог Wikipedia – СМИ

2017-05-04 12:15 | www.trend.az | 3

Работа по созданию онлайн-версии национальной универсальной энциклопедии началась в Китае, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post . Но, в отличие от Wikipedia, наполнять ее информацией смогут лишь компетентные авторы из государственных университетов, без возможности свободного редактирования всеми желающими. К этому проекту привлечено более 20 тысяч представителей научных кругов.

Всего энциклопедия будет содержать более 300 тысяч записей и публикаций "обо всем на свете" объемом примерно в тысячу слов каждая. По содержанию она станет вдвое крупнее, чем, например, старейшая энциклопедия на англоязычном языке - "Британника". Последняя, кстати, в 2012 году отказалась от выпуска "бумажных" изданий, который велся в течение 244 лет, и перешла на мультимедийный формат.

Китайский онлайн-ресурс планируется запустить уже в следующем году. Этот проект был одобрен Госсоветом КНР еще в 2011 году, но работа над ним началась только сейчас.

Что касается Wikipedia, то доступ в КНР к ней в целом открыт, однако некоторые "политически чувствительные" разделы этой энциклопедии заблокированы для китайских пользователей. Вместе с тем некоторые отечественные интернет-компании, такие как Baidu и Qihu 360, самостоятельно запустили собственные версии энциклопедических ресурсов, которые пользуются значительным спросом.