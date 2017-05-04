Джаз – без границ в Баку - известные музыканты из Франции, Бельгии, Турции и Азербайджана

2017-05-04 12:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 7 июня будет представлен интернациональный джазовый проект с участием известных музыкантов из Франции, Бельгии, Турции и Азербайджана, организованный концертным агентством Premier LTD при поддержке посольств Франции, Бельгии, Турции и Международного центра мугама. Нашу страну представит талантливый джазмен и композитор Эльчин Ширинов.

В этот вечер гостям будет представлено два концерта, во время которых можно будет познакомиться с различными исполнительскими стилями, насладиться своеобразным музыкальным синтезом культур в живом исполнении.

Трио Эльчина Ширинова (Elchin Shirinov's project) включает в себя таких музыкантов как Linley Marthe (Франц­ия), Stephane Galland (Бельгия).

Этот проект зародился во Франции, на прошлогоднем фестивале Sunnyside, когда музыканты, увлеченные яркой и интересной совместной импровизацией, сыграли несколько концертов, а в августе прошлого года решили записать альбом. Прослушав его Brad Mehldau – один из выдающихся джазовых музыкантов современности сказал: «Этот альбом большое достижение - приятно слушать, сильные композиции, очень хорошее исполнение»

Эльчин Ширинов совершенствовал свою игру, получая уроки в Нью-Йорке у таких именитых джазменов как Кевин Хэйес и Аарон Голдберг. Он - участник многих международных фестивалей в Польше, Швейцарии, Франции, Великобритании и Китае.



Linley Marthe родом с Маврикии, но уже много лет живет и работает в Париже. Он считается одним из передовых басистов в мировом джазе. Им сыграно множество концертов с такими именитыми музыкантами, как Cheb Mami, Dave Liebman, Trilok Gurtu, Jean Luc Ponty, Paco Séry и Randy Brecker. Особое место в его биографии занимает период работы в группе Джо Завинула. Великий музыкант говорил о нем: "Линли - это просто феномен. Я не знаю, есть ли кто-нибудь, кто может сравниться с ним с точки зрения игры на басу"

Бельгиец Stéphane Galland - барабанщик, с 11 лет играл с такими джазовыми исполнителями как Jean-Pierre Catoul и Eric Legnini, с которым впоследствии выпустил два альбома. Стефан исполняет африканскую, классическую и поп музыку. В 2003 году он гастролировал вместе с Syndicate Джо Завинул и стал членом группы

В этот же вечер зрителей ждет еще одна интересная встреча с группой известного джазового музыканта из Турции - гитариста Önder Focan. Музыкант, аранжировщик и композитор, выпустивший 13 альбомов и принимавший участие в свыше 90 международных фестивалях, как исполнитель и член жюри, собрал вокруг себя талантливых молодых музыкантов, с которыми записал свой последний альбом “Funkbook”. Именно он будет представлен впервые в Баку. В проекте примут участие молодые, но уже известные саксофонисты братья Anıl и Batuhan Şallıel (Şallıel Bros).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)