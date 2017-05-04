В Баку и районах Азербайджана будет тепло

2017-05-04 12:36 | www.apa.az | 3

5 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Подует северный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14°, днем 20-25° тепла, в Баку ночью 12-14°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабое колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 7 мая хорошо повлияет на состояние метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди. Возможно выпадет град. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла.