В Грузии уволили учительницу, назвавшую азербайджанцев «персами» – ВИДЕО

2017-05-04 12:37 | www.oxu.az | 3

Учительница истории школы №5 Марнеульского района Нана Бакурадзе назвала азербайджанских школьников «персами» и сказала, что жалеет их.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, школьники сняли слова Н.Бакурадзе на видео.

Поведение учительницы стало причиной обсуждений на Facebook и вызвало протест проживающих в Грузии азербайджанцев.

Депутат грузинского парламента Руслан Гаджиев в связи с этим обратился в министерство образования Грузии и соответствующие структуры, потребовав принять меры в отношении Н.Бакурадзе. Он также призвал азербайджанцев Грузии быть сдержанными:

«Каждый, будь то грузин или азербайджанец, должен быть очень внимательным и осторожным в вопросах национальности и религии».

Отметим, что министерство образования Грузии по итогам обсуждений с руководством школы №5 в Марнеули приняло решение уволить Н.Бакурзаде с работы.

З.Г.

