Нефтяная корзина ОПЕК подешевела на 1,3%

2017-05-04 12:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК третьего мая составила 48,34 доллара за баррель, что на 0,63 доллара меньше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Стоимость нефти снижается в четверг, поскольку инвесторы отыгрывают данные Минэнерго США по запасам "черного золота" в стране, а также готовятся к встрече министерского комитета ОПЕК в конце мая.



По состоянию на 12:03 четверга, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,81 процента — до 50,38 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,86 процента — до 47,41 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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