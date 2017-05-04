Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Узбекистан

2017-05-04 12:22 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) посетит Узбекистан 10-12 мая с официальным визитом, сообщил Trend источник в правительственных кругах.

Возглавит делегацию Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Цель визита - обсуждение текущего состояния сотрудничества между Узбекистаном и УВКПЧ, а также возможных направлений взаимодействия в будущем, в сферах представляющих обоюдный интерес.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, с момента его назначения на должность в 2014 году, впервые посещает Центральную Азию.

Ранее сообщалось, что в марте 2017 года, представляя доклад о ситуации с правами человека во всем мире, Зейд Раад аль-Хусейн отметил, что президент Шавкат Мирзияев принимает законы, направленные на повышение эффективности системы правосудия, обеспечение справедливых и независимых судебных процессов.

В октябре 2016 года, программа развития ООН (ПРООН) и Национальный центр Узбекистана по правам человека (НЦПЧ) подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого предусмотрены обмен информационно-аналитическими материалами о деятельности в сфере поощрения и защиты прав и свобод человека, совместная разработка и реализация программ и планов, направленных на защиту и поощрение прав и свобод человека.

(Автор: Демир Азизов)