Мэрайя Кэри едет в Баку

2017-05-04 12:42 | www.oxu.az | 3

Не успели азербайджанские и зарубежные ценители музыки и любители спорта прийти в себя от новости о том, что в рамках Гран-при Азербайджана в июне в Баку с концертами выступят Black Eyed Peas и Николь Шерзингер, как пришла очередная новость, которая порадует их в еще большей степени.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, очередной приглашенной звездой мировой величины будет американская певица Мэрайя Кэри.

Напомним, Кэри является одной из самых продаваемых певиц в истории музыки – ее диски проданы общим тиражом более 200 миллионов копий.

В 2000 году Мэрайя была названа самой коммерчески успешной певицей тысячелетия на церемонии World Music Awards. В 2008 году песня Touch My Body возглавила чарт Billboard Hot 100, что сделало Кэри единственным артистом в истории музыки, чьи песни 18 раз занимали первое место этого чарта.

Также она является обладательницей пяти премий «Грэмми». В августе 2015 года певица удостоилась именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Отметим, Гран-при Азербайджана пройдет в этом году в Баку 23-25 июня.

A.M.