В Египте ввели штрафы для назойливых торговцев

2017-05-04 12:50 | www.oxu.az | 3

В Египте назойливых торговцев сувенирами, которые пристают к туристам, будут штрафовать. По словам министра по делам памятников древности и культурного наследия страны Халеда аль-Анани, соответствующая поправка в законодательство была одобрена правительством Арабской Республики.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на новостной портал youm7.

Как заявил аль-Анани, за преследование туристов в зонах археологических раскопок торговцев могут оштрафовать на сумму от трех до 10 тысяч египетских фунтов.

Кроме того, министр рассказал, что наказание за незаконные археологические раскопки, кражу и торговлю памятниками древности будет ужесточено. Правонарушителям грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.

Н.О.