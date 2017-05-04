Президент Азербайджана принял заместителя генсека НАТО (версия 2)

2017-05-04 12:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял заместителя по общественным вопросам генерального секретаря НАТО Таджана Илдема.

Таджан Илдем выразил удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан в качестве заместителя по общественным вопросам генерального секретаря НАТО, подчеркнул, что, несмотря на то, что с последнего его визита в страну прошло два года, он стал свидетелем процесса большого развития.

Таджан Илдем передал главе государства приветствия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение участием заместителя по общественным вопросам генерального секретаря НАТО Таджана Илдема в IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу, проводимом в Баку. Коснувшись связей с НАТО, глава государства сказал, что страна долгие годы плодотворно сотрудничает с этой организацией, и Азербайджан всегда выступает как надежный партнер в различных программах, в том числе в миротворческих операциях в рамках программы «Партнерство во имя мира». Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня Азербайджан вносит важный вклад в грузоперевозки для миротворческих операций, азербайджанские военнослужащие участвуют в деятельности по обеспечению безопасности в Афганистане, а также Азербайджан расширяет сотрудничество с Афганистаном в различных сферах.

На встрече была отмечена важность проводимого в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, подчеркнута его роль в укреплении связей между странами и народами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, попросил передать его приветствия генеральному секретарю НАТО.