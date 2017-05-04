Нефть дешевеет на фоне данных из США – ОБНОВЛЕНО

2017-05-04 12:54 | www.oxu.az | 3

Нефть марки Brent упала в цене из-за смешанных данных по запасам нефти в США и неопределенности по поводу продления соглашения ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, по данным Управления по энергетической информации (EIA), за неделю с 20 по 26 апреля запасы сырой нефти сократились на 0,93 млн баррелей, хотя ожидалось, что они сократятся на 2,33 млн. Это привело к снижение цен на Brent до 50,2 доллара за баррель. Сейчас нефть этой марки торгуется по 50,45 доллара за баррель, однако в ближайшее время ожидается падение цен до 48 долларов за баррель.

Тем временем инвесторы продолжают следить за новостями по поводу возможного продления венского соглашения стран во главе с ОПЕК по поддержке цен на нефть на заседании 25 мая. Именно поэтому можно допустить, что цены на нефть готовятся к очередному ралли после некоторого снижения. Однако цены смогут превысить 60 долларов за баррель только на фоне более значимой чем ограничение добычи новости.

Иначе после достижения уровня в 58-60 долларов за баррель, они вновь откатятся назад.

09:00

Цены на нефть на мировых рынках вновь снизились.

Как передает Oxu.Az, на бирже ICE London цена на нефть марки Brent снизилась на 0,16% и составляет 50,71 доллара.

В ходе электронных торгов на нью-йоркской бирже стоимость нефти WTI уменьшилась на 0,25% до 47,70 доллара за баррель.

У.А.

