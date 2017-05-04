ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций

2017-05-04 12:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 122 раза, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Воскеван Ноемберянского и Чинари Бердского районов Армении, обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Гушчу Айрым Газахского, Агдам и Агбулаг Товузского районов.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского, Гарагашлы, Марзили, Юсифджанлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гекгельского, Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)