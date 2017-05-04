Coca-Cola продолжает поддержку Tour d’Azerbaidjan (ФОТО)

2017-05-04 12:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовала международная велогонка Tour d’Azerbaidjan 2017 с участием 22 команд из 18 стран. Компания Coca-Cola является надежным партнером велогонки Tour d’Azerbaidjan, организуемой Федерацией велоспорта Азербайджана.

На основе сотрудничества компания Coca-Cola обеспечит участников Tour d’Azerbaidjan водой и прохладительными напитками. Так, во время соревнований участники смогут насладиться следующими брендами компании - Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite и Fuse tea.

В этом году турнир, состоящий из пяти этапов, стартует 3 мая и завершится 7 мая. Участники велотура преодолеют дистанцию в 836 километров по маршруту на первом этапе Баку – Сумгайыт (150 км), на втором – Баку – Исмаиллы (187 км), на третьем – Габала – Баку – Габала (177 км), на четвертом – Габала – Агсу – Пиргулу (164 км) и на последнем этапе Баку – Абшерон – Баку (158 км).

“Tour d`Azerbaidjan” является одним из самых важных международных спортивных соревнований. Это соревнование не только стимулирует развитие велоспорта в Азербайджане, а также образец растущего влияния страны на международной спортивной арене. Наличие международных партнеров, таких как Coca-Cola, является одним из показателей успеха турнира. Мы также высоко оцениваем наше партнерство в реализации одной из крупных школьных спортивных программ Olympic Moves, в которую входят также соревнования по велоспорту. Организация таких соревнований по велоспорту в Азербайджане в последние годы еще более увеличила интерес населения к данному виду спорта и компания Coca-Cola рада выступить в роли партнера “Tour d`Azerbaidjan”, - сказал менеджер по коммуникациям в странах Кавказа и Средней Азии компании Coca-Cola Эльшад Фарзалиев.

Представитель компании Coca-Cola отметил, что школьная спортивная программа Olympic Moves, в рамках которой провoдятся соревнования между школьниками по велоспорту, легкой атлетике, бадминтону и баскетболу 3х3, реализуется совместно с Национальным олимпийским комитетом Азербайджана, министерством молодежи и спорта, а также министерством образования.

«Велотур, посвященный 94-ой годовщине со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, организуется Федерацией велоспорта Азербайджана при поддержке министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета, Международного союза велосипедистов и компании Coca-Cola. Мы рады сотрудничеству с компанией Coca-Cola и ее вкладом в развитие велоспорта в стране. Также хочу отметить наше партнерство в реализации программы Olympic Moves, которая подарила нам новых потенциальных спортсменов. Благодаря данной программе, увеличилось количество детей, желающих вступить в ряды велосипедных секций. Школьники, которые в рамках Olympic Moves выступили за свои школьные команды, начали заниматься данным видом спорта на профессиональном уровне, и среди них есть немало перспективных ребят», - сказал генеральный секретарь Федерации велоспорта Азербайджана Фархад Алиев.

Отметим, что первым спортсменом, изображенным на рекламном постере Coca-Cola 1903 года, стал известный велосипедист того периода Джек Принс. В 1953 году Coca-Cola впервые стала одним их спонсоров знаменитого Tour d’France. В конце 60-ых годов прошлого столетия компания сняла рекламный ролик, где использовала велосипед в форме бутылки Coca-Cola. Тот самый уникальный старинный велосипед, специально привезенный из музея Coca-Cola в Атланте (США), в 2015 году был предоставлен вице-президенту Федерации велоспорта Азербайджана Сахибу Алекперову для хранения в музее Федерации.