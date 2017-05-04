Более 80 процентов россиян одобрили работу Путина

2017-05-04 13:07 | www.apa.az | 3

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 81,6 процента жителей страны.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Речь идет о периоде с 24 по 30 апреля этого года. В конце марта — начале апреля уровень одобрения достигал 82,7 процента, в середине апреля — 80,9 процента.

Деятельность российского премьера-министра Дмитрия Медведева, исходя из данных за 24-30 марта, одобряют 52,1 процента из 4,2 тысячи опрошенных. С начала месяца этот показатель снизился на 2,7 пункта. Работу правительства в целом одобряют 56 процентов участников опроса.

Неодобрение в адрес работы главы государства высказали 12,9 процента респондентов, председателя правительства — 35,3 процента, кабмина — 31,7.

Согласно результатам опроса, россияне больше всего из политиков доверяют Владимиру Путину (48,7 процента опрошенных), на втором месте — Дмитрий Медведев (16,1 процента), на третьем — министр обороны Сергей Шойгу (15,8 процента).

2 мая «Коммерсантъ» обнародовал результаты опроса «Левада-Центра», согласно которым свыше 60 процентов хотят, чтобы главой государства по итогам президентских выборов в 2018 году остался Владимир Путин.

В конце марта были опубликованы итоги опроса фонда «Общественное мнение». Работу Путина тогда одобрил 81 процент россиян.