Завтра в Азербайджане будет дождливо

2017-05-04 13:00 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 20-25, в Баку ночью 12-14, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабое колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 7 мая хорошо повлияет на состояние метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди. Возможно, выпадет град. Будет дуть временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 22-27, в горах ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла.

З.Г.