Турция сняла ограничения на поставки российской пшеницы

2017-05-04 13:05 | www.oxu.az | 3

Турция сняла ограничения на импорт пшеницы из России.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Блумберг, об этом сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

В среду российский президент Владимир Путин после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что на встрече была достигнута договоренность о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. При этом ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки.

Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку турецких продуктов, в частности томатов. Минсельхоз со своей стороны заявлял, что решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию и переориентации поставок на другие рынки.

Н.О.