Президент Азербайджана принял главу Фонда этнического взаимопонимания США (ФОТО) (версия 2)

2017-05-04 12:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял президента Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера.

На встрече был подчеркнут вклад проводимого в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в укрепление международного сотрудничества.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено, что представители различных наций и религиозных конфессий живут в Азербайджане в условиях дружбы и братства, а наличие в стране толерантности высокого уровня было подчеркнуто в качестве примера.

На встрече также были затронуты связи между Азербайджаном и США, отмечено успешное развитие отношений между двумя странами в различных сферах.