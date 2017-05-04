AZAL предлагает 90%-ную скидку для детей в рамках новой акции в Дубай

2017-05-04 12:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) объявляют о новой акции на перелеты по направлению из Баку в Дубай.

При покупке авиабилетов на рейсы Баку-Дубай-Баку с датами вылетов с 25 мая по 25 июня 2017 года каждый взрослый пассажир сможет приобрести авиабилет для ребенка до 12 лет со скидкой 90%.

Кроме того, на вечерние рейсы в Дубай (J2-015/J2-016/115/116) с датами вылетов с 9 мая по 25 июня полная стоимость взрослого авиабилета составит всего 199 евро.

Пассажиры могут воспользоваться преимуществами обоих акций одновременно.

В стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az.

На данных рейсах пассажиры могут воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az. Для тех, кто еще не является участником программы, предлагаем пройти онлайн регистрацию. Для автоматического зачисления баллов AZAL Miles при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80;

*8880.

E-mail: callcenter@azal.az

Вопросы касательно бонусной программы AZAL Miles можно направлять на адрес azalmiles@azal.az, либо через контактную форму на сайте www.azal.az.