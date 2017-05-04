Россельхознадзор запретил ввоз 20 тонн репчатого лука из Азербайджана

2017-05-04 13:17 | www.apa.az | 3

Дагестанское управление Россельхознадзора не пропустило в Россию 20 320 килограммов репчатого лука из Азербайджана.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора, груз задержали на таможенном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр». В сметках грузовика выявлен опасный карантинный сорняк – амброзия полыннолистная (Ambrósia artemisiifólia). Наличие сорняка подтвердило заключение дагестанского филиала Всероссийского центра карантина растений.