В Узбекистане будет создан круглосуточный информационно-аналитический теле-радио канал

2017-05-04 12:45 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев своим постановлением одобрил организацию в системе Национальной телерадиокомпании (НТРК) круглосуточного национального информационно-аналитического теле-радио канала O‘zbekiston 24 ("Узбекистан 24").

Как отмечается в постановлении, анализ информационного вещания в стране показал недостаточное использование потенциала информационных служб теле-радио каналов, прежде всего, «в формировании у населения активной гражданской позиции и чувства сопричастности к осуществляемым реформам».

Целью создания нового канала является "насыщение медиапространства республики качественным информационно-аналитическим продуктом, обеспечивающим оперативное освещение значимых событий в сфере политики, безопасности, экономики, культуры, науки и спорта, происходящих в стране и за рубежом".

Теле-радио канал O‘zbekiston 24» будет вести прямое круглосуточное информационное вещание на территории всей страны по актуальным вопросам внутренней и внешней политики «на основе нового формата новостной журналистики».

В задачи O‘zbekiston 24 также вменено содействие в налаживании «открытого прямого диалога ответственных руководителей государственных органов и организаций с населением, широкое привлечение обозревателей, представителей экспертного сообщества и академических кругов для обсуждения и решения насущных проблем граждан и актуальных вопросов на местах».

Как ожидается, новый канал будет иметь корреспондентские пункты за рубежом.

Новый теле-радио канал, призванный создать «современный формат телерадиовещания» в стране, должен выйти в эфир в ближайшие месяцы.

В настоящий момент в пакет вещания национальной телерадиокомпании (НТРК) Узбекистана включены 14 бесплатных телеканалов.

(Автор: Демир Азизов)