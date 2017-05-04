Армяне США пожаловались на азербайджанцев в ФБР

2017-05-04 13:24 | www.oxu.az | 3

Азербайджанские хакеры атаковали одну из основных армянских диаспорских организаций в США – Армянскую ассамблею Америки. Сайт организации был взломан и на нем был размещен материал, посвященный Ходжалинскому геноциду.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом пишет армянская газета Massis Post, издающаяся в США.

Хакерскую атаку осуществила группировка The Conficker, которая входит в хакерскую группу Anti-Armenian Team. Армяне с трудом смогли возобновить работу сайта.

Сразу же после хакерской атаки представители армянской организации обратились в ФБР с заявлением на азербайджанских хакеров, в котором потребовали найти и наказать хакеров — граждан Азербайджана.

Армяне также заявили, что недавно азербайджанскими хакерами был атакован сайт Армянского национального института в США, который занимается вопросами вымышленного «геноцида армян».

З.Г.

