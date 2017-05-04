Анар Керимов: Азербайджан вносит большой вклад в развитие межкультурного диалога в мире

2017-05-04 13:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проведением IV Всемирного форума по межкультурному диалогу Азербайджан вносит большой вклад в развитие межкультурного диалога в мире. Об этом постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов сказал, выступая в четверг на третьем заседании Международной сети онлайн-платформы Шелкового пути ЮНЕСКО.

Он отметил, что Бакинский процесс стал платформой, где обсуждаются волнующие мир вопросы. «Здесь собираются политики многих стран, представители международных организаций, влиятельные общественно-политические деятели, которые обмениваются мнениями по вопросам, проблемам, влияющим на нашу жизнь, ищут пути их решения», - сказал Керимов.

Керимов добавил, что Азербайджан всегда вносит вклад в развитие межкультурного диалога в мире, и проведение очередного Форума наглядно демонстрирует приверженность Азербайджана этому процессу.

Сегодня в Баку к работе приступил IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему «Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)