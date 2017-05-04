Türkiye'de 2016 yılında en çok Azebaycanlılar eğitim aldı

2017-05-04 14:35 | www.trend.az | 1

​​Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında 232 bin 714, üniversitelerde 103 bin 727 ve geçici eğitim merkezlerinde de 459 bin 521 olmak üzere Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrenci sayısı 795 bin 962'ye ulaştı.

Geçen yıl 10 bin 528'i Azerbaycan, 6 bin 600'ü Türkmenistan ve 3 bin 803'ü Afganistan vatandaşı 61 bin 116 yabancı,öğrenci ikamet izni ile Türkiye'de bulundu.



Türkiye'deki üniversitelerde 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitim gören yabancı öğrenci sayısı 103 bin 727. En çok öğrenci 15 bin 36 kişiyle Azerbaycan'dan olurken bu ülkeyi 14 bin 765 öğrenciyle Suriye, 10 bin 642 öğrenciyle Türkmenistan takip ediyor.



Öğrenci ikamet izni dışında farklı statülerdeki yabancıların da üniversitelere kayıt yaptırması, üniversiteye kaydını yaptırıp henüz ikamet iznini talep etmemiş veya talebi sonuçlanmamış olanların bulunması gibi nedenlerle öğrenci ikamet izni alan yabancı sayıları ile üniversitelerde öğrenci olarak kayıtlı yabancı sayıları arasında farklılık ortaya çıktı.



Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 232 bin 714 yabancı öğrenci eğitim görüyor. Yabancı öğrenciler sıralamasında, Suriye vatandaşları 166 bin 482 kişiyle ilk sırada, Irak vatandaşları 23 bin 971 kişiyle ikinci sırada, Afganistan vatandaşları ise 12 bin 782 kişiyle üçüncü sırada bulunuyor.



Geçici koruma altındaki Suriyelilerin eğitimlerinin aksamamasına yönelik çalışmalar kapsamında eğitim alan Suriyelilerin sayısı 9 Mart 2017 itibarıyla 459 bin 521 oldu. Geçici eğitim merkezlerinde eğitimlerini kendi dillerinde alan Suriyelilere ayrıca Türk öğretmenler tarafından haftada 15 saat Türkçe dersleri veriliyor.



Böylece MEB'e bağlı eğitim kurumlarında 232 bin 714, üniversitelerde 103 bin 727 ve geçici eğitim merkezlerinde de 459 bin 521 olmak üzere Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrenci sayısı 795 bin 962'ye ulaştı.



Yükseköğretim kurumlarında 2016-2017 eğitim-öğretim yılında görev yapan yabancı öğretim elemanı sayısı, 17 Şubat 2017 itibarıyla 2 bin 864 olarak kayıtlara geçti. Bunların 367'si Amerika Birleşik Devletleri, 331'i Suriye, 255'i Azerbaycan vatandaşı.