Посол: «США более 20 лет поддерживают развитие энергетического сектора Азербайджана» - ИНТЕРВЬЮ

2017-05-04 13:31 | www.apa.az | 3

Интервью АПА чрезвычайного и уполномоченного посла США в Азербайджане Роберта Секуты:

- Господин посол, на последней встрече с министром энергетики Натигом Алиевым Вы провели обмен мнениями в связи с Конференцией оффшорных технологий, которая пройдет в начале мая в Хьюстоне. Вы отметили, что это мероприятие является важной платформой проведения обмена мнениями энергетических специалистов для усовершенствования научно-технических знаний по вопросам морских запасов и окружающей среды. Наряду с этим, Вы отметили важность участия в конференции Азербайджана в лице SOCAR. На каком уровне сегодня находится интерес азербайджанской стороны к этой конференции?

- Хьюстонская конференция оффшорных технологий является одним из важных событий с точки зрения мировой нефтяной и газовой промышленности, и в этой связи, считаю важным участие в этой конференции Азербайджана как значимого игрока нефтяного и газового сектора. На этой конференции, где примут участие передовые нефтяные компании мира, будут продемонстрированы самый последние технологии. Если учитывать роль Азербайджана с точки зрения истории, возможностей и перспектив в нефтегазовом секторе, я приветствую решение участвовать в этой конференции господина Алиева и 10 азербайджанских компаний. Добавлю, что Хьюстон и Баку являются городами-побратимами, это объясняет участие делегации Азербайджана в этой конференции, которая объединит более 60 тысяч человек. Посол Сулейманов и его команда из посольства Азербайджана в Вашингтоне также трудились с нами чтобы помочь делегации.

Кроме этого, с точки зрения встречи азербайджанских и американских бизнесменов и достижения новых бизнес соглашений Хьюстонская конференция оффшорных технологий создает большую возможность для информирования американских и других бизнесменов, а также лидеров в области промышленности о том, что происходит в нефтегазовом секторе Азербайджана. Я очень рад, что вместе с министром Натигом Алиевым и представителями ведущих международных энергетических компаний в ходе нескольких мероприятий мы обсудили этот вопрос, Южный газовый коридор и его значимость для развития Азербайджана, проведенные за последние 20 лет США и Азербайджаном совместные работы по укреплению европейской и глобальной энергобезопасности. В результате, участие Азербайджана в таком масштабном мероприятии, которое объединяет людей из разных стран мира, имеет важность с точки зрения глобального информирования общественности об американском и азербайджанском бизнесе, о ведущей роли Азербайджана в этом секторе и обсуждения технологических наработок, достигнутых в обеих странах, а также в сфере глобальной энергетической промышленности.

- После избрания Дональда Трампа президентом в некоторых кругах считают, что США пересмотрят свою европейскую политику. Этот вопрос представляет интерес и для Азербайджана как бенефициара крупного энергетического проекта «Южный газовый коридор». Вопрос хотелось бы сформулировать таким образом: изменилось ли отношение США к проекту «Южный газовый коридор»?

- США уже более 20 лет поддерживают развитие энергетического сектора Азербайджана. Это было политикой президентов обоих государств. Я хотел бы отметить обращение госсекретаря США Тиллерсона, направленное участникам заседания Консультативного совета Южного газового коридора, проведенного в феврале в Баку. Он отметил, что Азербайджан сыграл важную роль в диверсификации поставок энергии в регионе, реализации совместной стратегической цели в связи с укреплением энергетической безопасности в Европе и усилением конкуренции на рынке. Также он подчеркнул, что Южный газовый коридор, который обеспечит Европу газом из Каспия, является серьезным проектом по диверсификации энергии в Европе. По его словам, США, как и другие страны и компании, привержены реализации этого проекта.

- Некоторое время назад мы коснулись вашей встречи с министром Натигом Алиевым. Интересно, что на этой встрече министр довел до вашего сведения определенные трудности, возникшие в ходе реализации проекта Южный газовый коридор. Если конкретизировать, все еще остается ряд трудностей в связи со строительством ТАР в Италии. Самым примечательным моментом в выступлении министра было то, что он выразил беспокойство в связи с возможным влиянием этих проблем на своевременное завершение проекта Южный газовый коридор. Что является причиной или источником проблем, и могут ли США, воспользовавшись своим влиянием, посодействовать их решению?

- Это замечательный проект. Проект Южный газовый коридор стоимостью примерно 40 миллиардов долларов на сегодняшний день является одним из самых крупных инфраструктурных проектов мира. Этот проект также направлен на решение некоторых технических проблем. Работы по реализации проекта в Азербайджане, а также строительство трубопровода из Грузии в Турцию и в Турции через Анатолию завершаются. В Греции и Албании продолжается строительство Трансадриатического трубопровода (ТАР), и мы видим, что в настоящее время в Италии ведутся работы в рамках данного проекта.

- В одном из своих последних выступлений президент Азербайджана сказал, что некоторые силы пытаются препятствовать работам в рамках проекта Южный газовый коридор. Интересно Ваше отношение к этому. По-Вашему, каковы возможности влияния этих сил?

- Важно доставить до Европы газ из Каспия без проблем. Безопасные энергетические источники являются основным фактором благополучия и безопасности стран. Как я отмечал ранее, Проект Южного газового коридора успешно реализуется благодаря опыту и поддержке всех компаний и правительств.