ЕБРР: Несмотря на выход Азербайджана из EITI, на финансирование Южного газового коридора будет выделено 500 млн. долларов

2017-05-04 13:39 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти в интервью агентству Bloomberg. «Банк продвигается в процессе предоставления финансирования для проекта. Совет директоров планирует принять итоговое решение к концу текущего года», - сказал С.Чакрабарти.

Коснувшись выхода Азербайджана из EITI, С.Чакрабарти отметил: «То, что произошло с Азербайджаном в истории с EITI очень и очень печально. Достаточно много людей обеспокоены некоторыми критериями, которыми сейчас руководствуется EITI».

Отметим, что Азербайджан объявил о выходе из EITI в марте 2017 года после того, как правление EITI приняло решение о приостановлении членства страны в этой организации.

Напомним, что проект «Южный газовый коридор», представляющий большую значимость с точки зрения диверсификации и безопасности энергоснабжения Турции и стран Европейского союза, предусматривает поставки газа по Южнокавказскому трубопроводу, TANAP и TAP.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения Шахдениз. Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 млрд. кубометров в год. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шахдениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Общая протяженность TAP составляет 878 км. Первые поставки запланированы к началу 2020 года. Предполагаемая мощность ТАР должна составить 10 млрд. кубометров в год с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд.

Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: ЗАО ЮГК (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).