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В Уджаре муж ударил жену топором

2017-05-04 13:33 | www.oxu.az | 3

В Уджарском районе муж ударил жену топором.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Гараджаллы.

Житель села Багбанлы Магеррам Махмудов, 1956 года рождения, на почве семейного конфликта несколько раз ударил топором в спину и голову свою жену Шамаму Махмудову, 1966 года рождения.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи Уджарского района. Раненая Ш. Махмудова была госпитализирована в Уджарскую районную центральную больницу в хирургическое отделение.

Как сообщил местному бюро Report завотделом больницы Джаваншир Везиров, состояние раненой тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия.

По факту ведется расследование.

A.M.

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