Анджей Каспршик провел мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

2017-05-04 13:38 | www.oxu.az | 3

В четверг, 4 мая, на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Агдамского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ был проведен мониторинг.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг завершился без инцидентов.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

A.M.