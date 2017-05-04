Беларусь ожидает от отношений с Китаем еще большей результативности - Лукашенко

2017-05-04 13:56 | www.trend.az | 3

Беларусь ожидает от отношений с Китаем еще большей результативности. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, отвечая в четверг на вопросы представителей центральных и региональных СМИ Китая, передает корреспондент Белта.

Александр Лукашенко рассказал о своем видении перспектив белорусско-китайских отношений. "Мы ждем от наших отношений еще больше результативности", - сказал президент. Прежде всего речь идет об экономике, в частности о развитии Китайско-белорусского индустриального парка. "Очень важно сейчас продвинуться в экономических вопросах, - отметил глава государства. - Нам очень важно более оперативно привлекать в индустриальный парк "Великий камень" предприятия с самыми передовыми технологиями - завтрашнего, а может и послезавтрашнего дня".

Председатель КНР Си Цзиньпин придает этому проекту большое значение, подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства выразил надежду, что после предстоящей встречи в Пекине "индустриальный парк "Великий камень" получит дополнительное дыхание и развитие". Так, Беларусь рассчитывает на более быстрый приход инвесторов, прежде всего из КНР.

Президент напомнил, что к 25-летию установления дипломатических отношений уровень сотрудничества между Беларусью и Китаем достигли высокого уровня - "взаимовыгодного доверительного стратегического партнерства". По словам Александра Лукашенко, белорусская сторона очень ценит отношения с КНР, в том числе оказываемую с ее стороны кредитную поддержку окупаемых проектов. В Беларуси построено большое количество предприятий с участием китайских специалистов и на основе китайских технологий.