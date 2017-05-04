Bakan Zeybekci'den domates açıklaması: Yasak kademeli şekilde kaldırılacak

2017-05-04 14:41 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Forum İstanbul 2017'ye katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gazetecilere yaptığı açıklamada dün gerçekleşen Erdoğan-Putin zirvesini değerlendirdi. 1 milyar dolar değerindeki Türk-Rus ortak yatırım fonu için siyasi kararın alındığını söyleyen Zeybekci, domates yasağıyla ilgili olarak "Hassasiyet Rusya tarafından kademeli bir şekilde geçilecek, yasak kaldırılacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın toplantısı sırasında bahsettiği 1 milyar dolarlık Türk-Rus ortak yatırım fonu hakkında değerlendirmede bulunan Zeybekci şöyle konuştu:

"Türkiye Varlık Fonu ve Rusya Varlık Fonu'nun yatırımlarını desteklemek için ortak bir fon kurulacak. Bu 1 milyar dolarlık fon için siyasi karar verildi."

DOMATES YASAĞI

Rusya'nın üreticisini korumak amacıyla Türkiye'den domates ithalat yasağı hakkında da konuşan Zeybekci şunları söyledi:



"Biz yasak koymadık Rusya'ya ama Rusya'nın yasakları var. Biz hiçbir engel koymadık. Gerek tarife ile gerekse tarife dışında hiçbir engel koymadık ama Rusya'nın bu konudaki kurallarla yapmış olduğu engellemeler vardı. Yasakların doğurduğu olumsuz bir ortam ortaya çıktı.

Dün itibariyle bütün bu yasakların bitmesi yönünde önemli bir süreç başladı. Domates ile ilgili de 'engel aşılamadı' diye domatese o kadar büyük bir itibar kazandırdık ki o da kendini zaten zam şampiyonu yaptı. İşin şakası bir yana. Domates ile ilgili hassasiyet Rusya tarafında kademeli bir şekilde geçilecek, yasak kaldırılacak.

İlk etapta, domates hariç tüm tarım ürünlerinin önündeki engeller kaldırıldı. Bizim tarafımızda da şu anda buğday ile başladığımız bir iyileştirme sürecini bugün itibariyle başlattık. Yani buğdayın önündeki engeli kaldırdık. Ardından da sırayla diğer ürünlerin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz."

DOMATESTE FİYAT DÜŞÜŞÜ İÇİN TARİH VERDİ

Öte yandan NTV'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Zeybekci, domates yasağına ilave olarak şunları söyledi:

"Domates enflasyonun içinde en fazla artış olan ürün oldu. Çünkü sezon geçişi. Piyasada ürün yok, fiyat yükseldi. Bir hafta 10 gün içinde fiyatlar aşağı doğru gidecek. Hafta sonundan itibaren bu sonucu görürürüz"

"DOMATESTE VERGİYLE KENDİLERİNİ KORUMAK İSTİYORLAR"

Rusya'yla yapılan temasları değerlendiren Bakan Zeybekci şunları söyledi: "2015'teki olaydan önceki döneme hemen hemen döndük. Vizelerle ilgili işadamlarının vizesiz ortama geçiş gibi bir ortama geldik. Tarım ürünlerindeki yasakların tamamı kalktı. Domateste vergilerle ilgili kendilerini korumalarına belirli sezonlarda müsaade edeceğiz. Seracılıkta yatırım yapma düşüncesindeler.

Hemen hemen her şey halledildi. 100 milyar dolarlık bir hedef vardı, oraya doğru geçişle ilgili çok önemli bir süreçti dünkü zirve. Şu anda toplam dış ticaret hacminde 20 milyar doların altına düştük. Hemen hemen yarı yarıya düştü. Rusya ile Türkiye birbirini tamamlayan iki ülke. Biz Rusya'dan tarım ithalatçısı değiliz."

Varlık fonuyla ilgili Türkiye ve Rusya'nın 1 milyar dolarlık bir fon kurulduğunu belirten Zeybekci, hedef rakamın ise çok daha büyük olduğunu kaydetti.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLEMESİNDE OLUMLU KARAR DUYARIZ"

Zeybekci, Gümrük Birliği'nde revizyon süreciyle ilgili olarak "Bunun güncellenmesi AB ve Türkiye'nin menfaatine. Bugün-yarın Avrupa Parlamentosu'nun ilgili komisyonunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ilgili bir karar olacak. Olumlu bir karar duyarız. Yıl sonuna doğru bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Uygulamaya geçmesi en geç 2019 başında. Bizim için çok daha önemli olan AB standartlarını tutturmak, onu tutturduktan sonra üyelik ikinci planda" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, büyüme hedefinin bu yıl yüzde 4,4 olduğunu, gerçekleşmenin bu rakamın biraz üzerinde geleceğini tahmin ettiğini söyledi.