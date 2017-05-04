Rusya'dan Suriye'de güvenli bölge açıklaması

2017-05-04 14:43 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de güvenli bölgeler kurulmasının bu ülkedeki ateşkesi güçlendirmek için önemli bir adım olacağını belirtti.

Finlandiya’da mevkidaşı Timo Soini ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “İlgili tüm tarafların katılımıyla ve elbette Suriye hükümetinin onayıyla Suriye’de güvenli bölgeler kurulması fikri, şu anda Astana’da istişare ediliyor. Bu bölgeler, ateşkes rejiminin pekiştirilmesi açısından önemli bir adım olabilir” dedi.

‘ASTANA’DAKİ 4. TUR GÖRÜŞMELERİNİN BAŞARILI GEÇECEĞİNİ UMUYORUZ’

Öte yandan Lavrov, Kazakistan’ın başkenti Astana’da dün başlayan Suriye barış görüşmelerinin 4. turunun başarılı geçeceğini umduklarını da söyledi.

Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Astana’daki 4. tur görüşmelerinin özellikle ateşkes rejiminin pekiştirilmesi, ihlallere karşı yaptırım konusunda mekanizma oluşturulması ve mayın temizleme faaliyetleri yürütülmesi açısından başarılı geçeceğini umuyoruz.”

‘CENEVRE’DEKİ GÖRÜŞMELERE BU AY İÇİNDE DEVAM EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ’

Bu arada Lavrov, Cenevre’deki Suriye barış görüşmelerinin gelecek turunun bu ay içinde düzenlenmesini beklediklerini kaydetti.