Глава азербайджанского государства принял президента Фонда этнического взаимопонимания США - ОБНОВЛЕНО

2017-05-04 13:48 | www.apa.az | 3

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера.

Как сообщает АПА, на встрече было подчеркнуто, что IV Всемирный форум по межкультурному диалогу внесет вклад в дело укрепления международного сотрудничества.

В ходе беседы было с удовлетворением отмечено, что представители различных наций и религиозных конфессий проживают в Азербайджане в теплых братских условиях, в качестве примера было подчеркнуто наличие высокого уровня толерантности.

На встрече, также коснувшись связей между Азербайджаном и США, было отмечено, что отношения между двумя странами в различных сферах успешно развиваются.