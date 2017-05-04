В органах внутренних дел произведены новые назначения

2017-05-04 14:12 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в связи с этим министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, заместитель начальника Главного управления полиции на транспорте, полковник полиции Султан Зейналов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отдела полиции Кюрдамирского района.

Другим приказом министра, сотрудник Главного управления кадров Министерства внутренних дел, полковник полиции Ровшан Эюбов назначен заместителем начальника Главного управления полиции на транспорте.