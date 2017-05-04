В Подмосковье задержан подозреваемый в попытке убийства гражданин Азербайджана
2017-05-04 14:01 | www.oxu.az | 3
В Подмосковье задержали подозреваемого в попытке убийства жителя Брянска 26-летнего гражданина Азербайджана.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, житель Брянска был доставлен в больницу с множественными колото-резаными ранениями.
Сообщается, что подозреваемый в нападении гражданин Азербайджана проживает в Дмитрове. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
A.M.