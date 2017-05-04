В Подмосковье задержан подозреваемый в попытке убийства гражданин Азербайджана

2017-05-04 14:01 | www.oxu.az | 3

В Подмосковье задержали подозреваемого в попытке убийства жителя Брянска 26-летнего гражданина Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, житель Брянска был доставлен в больницу с множественными колото-резаными ранениями.

Сообщается, что подозреваемый в нападении гражданин Азербайджана проживает в Дмитрове. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

A.M.