Целью Форума по межкультурному диалогу в Баку является создание атмосферы мира между людьми - ЮНЕСКО

2017-05-04 14:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Целью IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку является создание атмосферы мира между людьми, сказала Trend в четверг заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам социальных и гуманитарных наук Нада Аль-Нашиф.

По ее словам, задача заключается в том, чтобы попытаться предотвращать конфликты, а это значит, что необходимо искать то, что людей объединяет. "То, что мы делаем здесь, - часть усилий ЮНЕСКО по межкультурному диалогу по всему миру», - сказала Аль-Нашиф.

Она отметила, что ЮНЕСКО много работает с молодежью, чтобы определить то, как помочь молодым людям быть более интегрированными.

По словам Аль-Нашиф, уникальность инициативы Международной сети онлайн-платформы Шелкового пути ЮНЕСКО, которой будет посвящено одно из мероприятий форума, связана с философией, искусством и культурой.

"Мы собрались вместе, чтобы обсудить новые вызовы и идеи. Мы пытаемся заглянуть в прошлое, чтобы лучше понять наше будущее», - сказала она.

Успех Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку предопределил его выход на международную арену, сказала Аль-Нашиф.

«Мы продолжаем развиваться, и люди все больше убеждаются, что эта платформа делает очень многое для них», - сказала Аль-Нашиф.

По ее словам, с каждым годом форум собирает все больше участников, и это делает еще все более и более интересным.

В Баку к работе приступил IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему «Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития».

В рамках форума, который продолжится до 6 мая, проводятся второй академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу и третье заседание Международной сети онлайн-платформы Шелкового пути ЮНЕСКО.

Во Всемирном форуме участвуют вице-президент Болгарии, генеральные секретари ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ОИС, ОЧЭС, Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА), Арабского магрибского союза, Союза сотрудничества тюркоязычных государств и ТЮРКСОЙ, президент и первая леди Мали, первые леди Эфиопии и Руанды, министры культуры Турции, России, Грузии, Катара, Македонии, Египта, Эфиопии, Ирака, Южного Судана, Судана, Мавритании, Черногории, Сейшельских островов, Таджикистана и Кении.

Форум организуется уже в четвертый раз в рамках инициативы «Бакинский процесс», выдвинутой в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

(Автор: Анаханум Хидаятова, Эльмира Таривердиева)