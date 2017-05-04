Москва рассчитывает на успех переговоров по Сирии в Астане – Лавров

2017-05-04 14:11 | www.trend.az | 3

Москва рассчитывает на успех проходящих в Астане переговоров по Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы очень рассчитываем на успех проходящего сейчас в Астане очередного четвертого раунда переговоров в столице Казахстана, в прежде всего, с точки зрения консолидации режима прекращения огня, согласования механизма реагирования на нарушения, проведения мероприятий по разминированию", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

В Астане 3-4 мая проходят переговоры по Сирии, в которых участвуют представители стран-гарантов — РФ, Ирана, Турции, США, ООН, сирийского правительства и оппозиции. Участие во встречах вооруженной оппозиции Сирии, которая отказалась приезжать на предыдущий раунд астанинских переговоров, находится под угрозой.

Несмотря на то, что в столицу Казахстана прибыли 16 представителей различных группировок, накануне они покинули консультации, сославшись на неприемлемое для них развитие ситуации на земле и потребовав от стран-гарантов перемирия в Сирии прекратить бомбардировки.

Ране в четверг источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости, что вооружённая оппозиция продолжит участие в переговорах в четверг.